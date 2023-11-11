شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تدعو إلى كبح الحرب الإسرائيلية العبثية على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدى، اليوم /السبت/ إلى كبح الحرب الإسرائيلية العبثية وإيقافها وفتح الممرات الإنسانية وتسهيلها لدخول جميع الاحتياجات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.

وأضاف البوسعيدى - فى كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض، اليوم /السبت/ بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي- أن الشعب الفلسطينى يواجه معاناة إنسانية شنيعة، أمام جهود مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعدم اتخاذه حتى الآن إجراء حاسم لوقف هذه الحرب الهمجية التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة بذريعة الدفاع عن النفس.



وجدد التأكيد على موقف بلاده الراسخ فى دعم الحق المشروع للشعب الفلسطينى فى الحياة وبما يكفل له الحرية والكرامة وتقرير المصير، معربا عن استيائه من مواقف الدول التى تدافع عن القانون الدولى فى مناطق أخرى من العالم، بينما لا تستنكر اعتداءات إسرائيل لذات القانون الدولى فيما يتعلق بفلسطين.



وطالب وزير خارجية سلطنة عمان، برفع الحصار المفروض على قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى والمعتقلين، داعيا الدول الداعمة لإسرائيل للبعد والكف عن الكيل بمعيارين فى تطبيق القانون الدولي.