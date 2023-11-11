شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يقتحم "جنين" ومُخيمها ويقطع الكهرباء عنهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم /السبت/، مدينة "جنين" ومُخيمها، وقطع الكهرباء عنهما، بعد أيام من اقتحامهما وقتله 14 شخصًا.

وأفادت مصادر طبية بأن شخصين أصيبا برصاص الاحتلال، وجرى نقلهما إلى مُستشفى جنين الحكومي، حيث وصفت إصابة أحدهما بالخطيرة.



وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مُختلف المحاور، مُعززة بآليات عسكرية وجرافات، وشرعت فى تجريف البنية التحتية والطرقات ومحولات الكهرباء فى المدينة ومحيط المخيم.



وانتشر قناصة الاحتلال على أسطح عدة منازل ومنشآت؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع السكان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص صوب المواطنين؛ ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين، أحدهما بجروح خطيرة فى الرقبة.

ومازال الاقتحام مُستمرًا حتى وقت إعداد الخبر.