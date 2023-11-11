شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال طولكرم يساندون أقرانهم في غزة بوقفة تضامنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك العشرات من أطفال طولكرم مساء اليوم السبت، في وقفة تضامنية مساندة لأقرانهم في قطاع غزة، وإحياءً للذكرى الـ19 لاستشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

ورفع الأطفال في وقفتهم التي جاءت تلبية لدعوة من المركز الثقافي لتنمية الطفل، الأعلام الفلسطينية وصور الأطفال الشهداء في غزة، وأضاءوا الشموع، وسط ميدان جمال عبد الناصر في المدينة.

تنديد بجرائم الاحتلال

شارك في الوقفة القوى الوطنية، الذين نددوا بمجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة الأطفال والنساء، مستذكرين إرث الشهيد ياسر عرفات الذي تحل ذكرى استشهاده هذا العام في ظل ما يرتكبه الاحتلال من مجازر وجرائم بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.