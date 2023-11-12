ردا على تصريح وزير التراث بضرب غزة بـ"قنبلة نووية".. نتنياهو: قال أشياء منفصلة عن الواقع

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن نتنياهو في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بوزير الدفاع، يوآف غالانت، وعضو مجلس الحرب الإسرائيلية على غزة "كابينيت الحرب"، بيني غانتس، أن تصريحات إلياهو غير صحيحة ومنفصلة عن الواقع.
9 نوفمبر, 08:48 GMT
وقال نتنياهو عن تصريح إلياهو بشأن ضرب غزة بـ"قنبلة نووية":
لقد صرح بأشياء منفصلة عن الواقع ولا تعكس سياستنا، ومن المحتمل أنه لن يفعل ذلك مرة أخرى، وإذا فعل ذلك فلن يكون في الحكومة، ولقد وبخته وعنفته بهذا الشأن.
وردًا على سؤال في مقابلة مع "راديو كول بيراما"، عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على القطاع، قال إلياهو: "هذا أحد الاحتمالات".
كما أعرب إلياهو في المقابلة، عن اعتراضه على السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، قائلا: "نحن لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين"، متهما أنه "لا يوجد شيء اسمه مدنيون غير متورطين في غزة".
وتواجه القوات البرية الإسرائيلية في القطاع منذ توغلها البري في 27 أكتوبر الماضي، مقاومة شرسة من مسلحي حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى، الذين يستخدمون إلى جانب الأسلحة الخفيفة قذائف محلية الصنع وقذائف "آر بي جي"، تمكنوا خلالها من تدمير آليات إسرائيلية وقتل جنود وضباط، وفق مقاطع مصورة لكتائب القسام الجناح العسكري لـ"حماس"، وبيانات متتالية للجيش الإسرائيلي حول مقتل وإصابة جنود.