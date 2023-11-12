شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الكويتي: 90% من المساعدات الكويتية دخلت إلى قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أن 90% من المساعدات الكويتية المرسلة عبر الجسر الجوي الإغاثي دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وقال رئيس الفرق التطوعية الفلسطينية بغزة التابعة للهلال الأحمر الكويتي أحمد أبودية في تصريح له اليوم، إن المساعدات الإغاثية الكويتية المستلمة في غزة تم توزيعها بشكل مباشر على الأهالي والمستشفيات والمتضررين، جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وبيّن أهمية استمرار الجسر الجوي الإغاثي الكويتي إلى قطاع غزة من أجل الإسهام في تخفيف الأزمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني جرّاء استمرار العدوان الغاشم على القطاع.