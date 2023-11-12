شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات مع الاحتلال شرق نابلس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، في خربة طانا التابعة لأراضي بيت فوريك، شرق نابلس، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفاد منسق اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي طانا ثائر حنني، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، الذين تمكنوا من فتح طريق أغلقها الاحتلال ظهر اليوم بالسواتر الترابية.

حماية خربة طانا

كما أشار إلى أن المواطنين تمكنوا من الوصول إلى الخربة رغم استهدافهم من الاحتلال، مؤكدا استمرار المواطنين بالتواجد فيها وحمايتها من الأطماع الاستعمارية.

يذكر أن المستعمرين وجيش الاحتلال هدموا الخربة قبل أيام، وأجبروا العائلات على مغادرة مساكنها.