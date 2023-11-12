شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 38 تونسيًا.. إنقاذ 862 مهاجرًا غير شرعي جنوب غرب تونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت تونس إحباط 24 عملية هجرة غير شرعية عبر البحر، وإنقاذ 862 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية بينهم 38 تونسيًا، جنوب غرب البلاد.

وأشارت الإدارة العامة للحرس التونسي في بيان، أنها حجزت خلال العملية مركبًا بحريًا و14 محركًا بحريًا.

مكافحة الهجرة غير نظامية

فيما أوقفت 3 أشخاص، ثبت تورطهم في تنظيم عمليات هجرة غير نظامية واستقطاب مهاجرين من جنسيات إفريقية.

وكان حرس الحدود البحري التونسي أحبط شرق الجمهورية التونسية 16 عملية هجرة غير شرعية، انطلاقاً من السواحل التونسية في اتجاه الضفة المقابلة من البحر المتوسط.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية أنه تم خلال العملية إيقاف 45 مهاجراً غير شرعي، وحجز عدد من مراكب الصيد التي استعملت في العمليات.

إضافةً لحجز مبالغ مالية كبيرة بحوزة الموقوفين الذين تمت إحالتهم إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الهجرة إلى أوروبا

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الشهر الماضي، إن نحو 186 ألف مهاجر وصلوا بالفعل إلى أوروبا عبر البحر المتوسط هذا العام.

وذكرت روفن مينيكديويلا، مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نيويورك في خطابها بمجلس الأمن الدولي، إنه جرى تسجيل نحو 130 ألف شخص في إيطاليا، بزيادة قدرها 83% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.