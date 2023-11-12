شكرا لقرائتكم خبر عن نابلس.. جيش الاحتلال يقتحم بلدة برقة ويعتقل 4 شبان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجرت مركبة واعتقلت أربعة شبان من بلدة برقة شمال غرب نابلس، فجر اليوم الأحد.

وذكرت أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة برقة، وداهمت عدة منازل وفتشتها، وفجرت مركبة المواطن محمود حجة عقب اعتقاله.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

وأشارت أن قوات الاحتلال اعتقلت أمين سر حركة فتح في البلدة شادي أبو عمر، عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته، ومنتصر سيف، وعمر شبيب.

كان ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 11100 شهيد.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن من بين الشهداء 8 آلاف طفل وامرأة وكبار في السن، إضافة إلى عشرات آلاف الجرحى، يضاف إلى عدد الشهداء نحو 2700 مفقود لايزالون تحت ركام المنازل المدمرة.

من جانبها، وثّقت وزارة الأشغال تدمير طائرات ومدفعية الاحتلال منذ بدء العدوان 41 ألف منزل بشكل كلي، و222 ألف منزل بشكل جزئي.