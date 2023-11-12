شكرا لقرائتكم خبر عن هجمات مروعة.. الصحة العالمية تفقد الاتصال مع مجمع الشفاء الطبي بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الصحة العالمية فقدان الاتصال مع الأشخاص الذين تتعامل معهم في مستشفى الشفاء في غزة، جراء الهجمات المروعة على المستشفى.

وقالت المنظمة إنها "فقدت الاتصال مع أشخاص تتعامل معهم في مستشفى الشفاء، وهناك خوف على سلامة العاملين الصحيين والمرضى والمصابين والأطفال في الحضانات وأعداد من النازحين داخل المستشفى.

هجمات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفيات غزة

وأكدت أنه "مع استمرار ظهور تقارير مروعة عن تعرض المستشفى لهجمات متكررة، فإننا نفترض أن من نتعامل معهم هناك انضموا إلى عشرات الآلاف من النازحين الذين فروا من المنطقة".

كانت كشفت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجرت مركبة واعتقلت أربعة شبان من بلدة برقة شمال غرب نابلس، فجر اليوم الأحد.

وذكرت أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة برقة، وداهمت عدة منازل وفتشتها، وفجرت مركبة المواطن محمود حجة عقب اعتقاله.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

وأشارت أن قوات الاحتلال اعتقلت أمين سر حركة فتح في البلدة شادي أبو عمر، عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته، ومنتصر سيف، وعمر شبيب.

كان ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 11100 شهيد.

عشرات الآلاف من الجرحى في غزة

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن من بين الشهداء 8 آلاف طفل وامرأة وكبار في السن، إضافة إلى عشرات آلاف الجرحى، يضاف إلى عدد الشهداء نحو 2700 مفقود لايزالون تحت ركام المنازل المدمرة.

من جانبها، وثّقت وزارة الأشغال تدمير طائرات ومدفعية الاحتلال منذ بدء العدوان 41 ألف منزل بشكل كلي، و222 ألف منزل بشكل جزئي.