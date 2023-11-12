الهلال الأحمر الفلسطينى: توقف جديد لمستشفيات عن العمل فى غزة

وقال حنيجل ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية ـ إن مستشفى القدس محاصر من أربع جهات من الدبابات الإسرائيلية.. مضيفا أن هناك حوالي 14 ألف نازح داخل المستشفى، فضلا عن 500 مريض وعدد من الكوادر الطبية.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أن قطاع غزة يضم 18 سيارة إسعاف ولكن منذ أمس لا تعمل سوى 7 سيارات إسعاف وذلك بسبب عدم قدرتها على الخروج من المستشفيات؛ بسبب الحصار الإسرائيلي.. مجددا المطالبة بتوفير حماية دولية لمستشفيات القطاع.