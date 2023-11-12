العراق يتفق مع أمريكا على زيادة البنوك المعززة أرصدتها بالدولار

دبي - محمود عبدالرازق - وقال إنه "في ضوء الاجتماعات الأخيرة للبنك المركزي مع الجانب الأمريكي، أصبح عدد البنوك التي بالإمكان تعزيز أرصدتها بالدولار الأمريكي وبصورة مباشرة هي 10 بنوك"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف المصدر أن "هذه البنوك 5 منها من خلال مصرف "سيتي بنك"، والخمسة الأخرى من خلال بنك "جي بي مورغان".

كما أعلن المصدر الحكومي العراقي أن "عدد البنوك التي سيتم تعزيز أرصدتها بعملة اليوان الصيني من خلال بنك التنمية السنغافوري سيصبح 13 بنكًا".

وأوضح أن "البنوك التي عززت حساباتها بالروبية الهندية لدى مصرف التنمية السنغافوري هي 2، وستتم إضافة بنوك أخرى خلال الأسبوعين القادمين".

8 أكتوبر, 15:44 GMT

وفي الشهر الماضي، قال مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي، مازن أحمد، أن بلاده ستحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار، بدءًا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، وذلك في أحدث مسعى للحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة، وفقا لموقع "السومرية" العراقي.

وبيّن أن الهدف من هذه الخطوة، هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50% من مبلغ نقدي، يبلغ 10 مليارات دولار يستورده العراق سنويا من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.