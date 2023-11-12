أمريكا تطلب من نتنياهو توضيحا بسبب تصريحاته عن استمرار السيطرة على غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الإدارة الأمريكية طلبت توضيحًا حول "المقصود، ومعنى السيطرة الأمنية طوال الوقت".

وأضافت الهيئة أن إدارة البيت الأبيض تواصلت مع مسؤولين إسرائيليين وطلبت فهم ما يعنيه نتنياهو بكلامه.

فيما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأن مسؤولا أمريكيا أكد لها هذه المعلومة.

وكان نتنياهو قد أشار، أمس السبت، إلى أن إسرائيل ستعارض عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بعد الحرب (وهو هدف تسعى إليه واشنطن).

وانتقد نتنياهو السلطة الفلسطينية باعتبارها كيانا يعلم الأطفال رغبتهم في القضاء على إسرائيل، ويدعم الإرهاب ولم يدِن هجوم حماس يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

8 نوفمبر, 10:16 GMT

والجمعة الماضية، صرّح نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى مسيطرا على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية، ولن يعتمد على القوات الدولية للإشراف على الأمن على طول الحدود.

وفي الأسبوع الماضي، قال نتنياهو لوسائل إعلام أمريكية، إن إسرائيل ستتحمل المسؤولية الأمنية الشاملة في قطاع غزة "لفترة غير محددة" بعد انتهاء الحرب ضد "حماس".

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال قبل عدة أيام، إن الهدف النهائي، في اليوم التالي للقضاء على حماس، هو أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة والضفة الغربية.