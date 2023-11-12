إعلام: مسؤول إسرائيلي كبير يؤكد تقدم المفاوضات بشأن إطلاق الرهائن مع "حماس"

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وأوضح المسؤول أيضا أنه كجزء من هذه الصفقة، سيتم إطلاق سراح عدد من الرهائن المحتجزين لدى "حماس"، مع إفراج إسرائيل عن فلسطينيين وتسهيل نقل الوقود.
وفي السياق ذاته، نقل الموقع عن مصادر سياسية، أن إسرائيل تسعى بشكل حثيث لتنفيذ صفقة تشمل إطلاق سراح عدد كبير من المحتجزين لدى "حماس"، على عكس التقارير التي تشير إلى مفاوضات حول صفقات "صغيرة" تستهدف إطلاق سراح أفراد محددين.
ووفقًا للمصادر، تعزز المناورات البرية التي يجريها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، الضغط على حماس، ما يزيد من فرص التوصل إلى اتفاق.
أمس, 18:38 GMT
وفي سياق متصل، صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، بأن "إسرائيل تعمل على مدار الساعة لعودة المختطفين، ولن نتردد في الاستفادة من أي فرصة لإعادتهم".
ومع ذلك، أشار هاغاري إلى أن هذه العمليات تأخذ وقتًا.
وتقول إسرائيل إن "حماس" تحتجز عشرات الأسرى منذ هجومها على المستوطنات، يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما تقول "حماس" إنها ترغب في مبادلتهم بنحو 6 آلاف أسير لدى إسرائيل.
أمس, 19:38 GMT
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 11 ألف قتيل وإصابة نحو 27 ألفا آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وأثار القصف الإسرائيلي تنديدًا دوليًا وعربيًا وإسلاميًا، ورغم ذلك ما زالت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول الغربية تدعم إسرائيل، وترفض الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار.
دعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين اللامحدود لإسرائيل جعلها تشعر بقدرة على فعل أي شيء والإفلات من العقاب، وهو ما دعا وزير في الحكومة الإسرائيلية إلى القول بضرورة قصف غزة بقنبلة نووية، مشيرًا إلى أنه ليس هناك مدنيين غير متورطين في غزة، ودعوة برلماني آخر إلى قتل قادة "حماس" في السجون والضفة.