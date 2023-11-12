الخليج اليوم .. اليمن.. قيادي حوثي يقتل زوجته رمياً بالرصاص أمام أمها

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أقدم قيادي في ميليشيا الحوثي على قتل زوجته رمياً بالرصاص في منزل أسرتها في محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية وإعلامية إن القيادي الحوثي في مديرية الحزم، مركز محافظة الجوف، عبدالإله سلمان، أطلق الرصاص على زوجته بالرصاص في منزل والدها.

وأضافت أن الحادثة جاءت بعد أن طلبت الزوجة الطلاق من زوجها عبر المحكمة على إثر خلافات بينهما.

وأشارت المصادر إلى أن القيادي الحوثي اقتحم منزل أسرة الزوجة وأفرغ في جسد زوجته ورأسها عدة طلقات أودت بحياتها على الفور، في حادثة أثارت حالة استياء واسعة في وسط الأهالي.

وتداول ناشطون يمنيون تسجيلاً صوتيًا لوالدة الضحية وهي تستغيث، عقب مقتل ابنتها أمامها رميًا بالرصاص على يد زوجها.

وقالت الأم في التسجيل الصوتي إن عبدالإله سلمان قتل ابنتها علياء رميًا بالرصاص أمامها بعد أن طالبته بالطلاق عبر المحكمة، إثر خلافات بينهما منذ 3 سنوات.

وأفادت الأم أن سلمان جاء إلى البيت وقال لابنتها علياء: "تبغي الطلاق، ولا يهمك"، وذهب لمنزله وأحضر سلاحه وعاد وأفرغ في جسدها ورأسها 5 طلقات أودت بحياتها على الفور.

ورصدت تقارير حقوقية مقتل وإصابة المئات من المدنيين على يد أقاربهم من القيادات والعناصر الحوثية.