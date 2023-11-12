شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس النرويجي للاجئين يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة لإيصال المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت مستشارة المجلس النرويجي للاجئين بالضفة الغربية شاينا لو، اليوم الاحد، إلى وقف الأعمال العدائية وإطلاق النار في قطاع غزة؛ لإيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية لمن يحتاجون إليها.. مطالبة بالسماح للنازحين بالتوجه إلى منشآت المنظمة بدون مواجهة أي خطر.



وقالت شاينا لو - في تصريح خاص لقناة "الحرة" الأمريكية - إن الأوضاع في قطاع غزة غير إنسانية.. مضيفة "أن الفلسطينيين النازحين من الشمال وجباليا ومستشفى الشفاء إلى الجنوب لا يوجد أماكن لإيوائهم ولا يتوفر لهم طعام كافي لتلبية احتياجاتهم اليومية".



وأوضحت أنه نظرا لانعدام الأمن في قطاع غزة، لذلك الدعم مقيد ومحدود.. مشيرة إلى أنه يتم إرسال النقود لبعض الأسر الأكثر هشاشة في غزة لشراء السلع، وتوزيع الطعام لبعض الملاجئ.



وأكدت مستشارة المجلس النرويجي للاجئين أن المنظمة تعمل بشكل متواصل مع شركائها في جميع المنظمات المعنية والأمم المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية عبر المعابر بما في ذلك الموجودة في إسرائيل، موضحة أن منظمات الإغاثة بحاجة إلى الوقود لتوزيع المساعدات.



وطالبت شاينا لو بتوفير الحماية لطواقم منظمات الإغاثة من القصف حتى تعمل على إيصال المساعدات الإنسانية بشكل أمن.