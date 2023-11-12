شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا من الضفة الغربية وسط عمليات تنكيل واسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنّت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح الأحد، حملة اعتقالات جديدة في الضّفة الغربية، طالت أكثر من 40 فلسطينيًا، بينهم طفلان، وسط عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المُبرّح.

وقالت نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، في بيان صحفي مُشترك، إن قوات الاحتلال أعدمت الأسير السابق منتصر محمد سيف (34 عامًا) من بلدة برقة نابلس عمدًا، بعد أن أطلقت عليه النار واعتقلته، إلا أن أعلن عن استشهاده قبل قليل، علماً أنه أسير سابق أمضى نحو 17 عامًا في سجون الاحتلال، وتم الإفراج عنه في شهر فبراير 2023.

وتركزت حملة الاعتقالات في محافظة "الخليل"، الواقعة جنوب الضفة، وطالت على الأقل 20 شخصًا، فيما توزعت عمليات الاعتقال في مُحافظات، نابلس، ورام الله، والقدس، وطولكرم، وجنين، بوسط وشمال الضفة الغربية.

ورافق حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، واعتقال مجموعة من المواطنين كرهائن، ومصادرة مركبة. وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي، إلى نحو (2470) حالة اعتقال.