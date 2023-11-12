شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: الاحتلال يركز على قصف مجمع الشفاء ودمر مرافق المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور منير البرش مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يركز منذ ساعات على قصف مجمع الشفاء الطبي ويركز على مرافقه، متابعا: "تم تدمير مرافق المياه في المجمع ولا موارد للمياه به الآن".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية": "تم قصف مرافق العناية المركزة داخل المستشفى على مدار الساعات الماضية، ومحيط الشفاء يجد فيه جثث ولا أحد يقدر للخروج من المستشفى أو التعامل مع الجثث سواء المتواجدة داخل ثلاجة المستشفى أو في محيطها.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 11 ألف شهيد، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة، في حصيلة غير نهائية، بجانب عشرات الآلاف من المصابين.