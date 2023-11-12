شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئاسة الفلسطينية، إن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، موضحة أن محاولات إسرائيل فصل غزة عن الضفة ستبوء بالفشل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 11 ألف شهيد، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة، في حصيلة غير نهائية، بجانب عشرات الآلاف من المصابين.