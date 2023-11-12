شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع الطائرة الـ18 من الجسر الجوى الكويتى إلى مطار العريش لإغاثة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقلعت اليوم الأحد، الطائرة الإغاثية الـ 18 من الجسر الجوي الكويتي، متجهة إلى مطار العريش، وعلى متنها مواد غذائية وأجهزة ومستلزمات طبية بحمولة تبلغ 40 طنا، لإغاثة قطاع غزة. يأتي الجسر الكويتي بتنسيق مع وزارات الشؤون والدفاع والخارجية الكويتية وبتعليمات من القيادة السياسية الكويتية لتلبية احتياجات المواطنين في مدينة غزة الفلسطينية وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

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