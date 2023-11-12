رئيس بلدية "إيلات": الوضع في المدينة سيئ ومئات الشركات أغلقت والآلاف عاطلون عن العمل

دبي - محمود عبدالرازق - وأجرت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، مقابلة مع لانكري، أوضح من خلالها أن الحكومة الإسرائيلية لم تهتم بمدينة "إيلات" رغم استيعابها لعشرات الآلاف من المستوطنين الفارين من مستوطناتهم في غلاف غزة أو الشمال الإسرائيلي.

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن الكثير من الوزراء قد وعدوا مدينة "إيلات" بميزانيات بالملايين من الشواكل، ولكن لم تحصل المدينة إلا على 40 ألف شيكل، مضيفًا أن الحكومة ليست حاضرة في المشهد داخل المدينة نفسها.

وأشار إيلي لانكري، رئيس بلدية "إيلات" الواقعة جنوبي إسرائيلي، على البحر الأحمر، إلى أن الوضع في المدينة ليس جيدا من الناحية الاقتصادية، وأن هناك المئات من الشركات مغلقة، منوها إلى وجود ما يزيد عن 2400 إسرائيلي عاطلون عن العمل.

وفي سياق متصل، قال رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم الأحد، إن الجيش مستمر في حربه على قطاع غزة حتى النصر.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن الجنرال هاليفي خلال قيامه بطلعة جوية فوق قطاع غزة، أن قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بعمل مهمة، وأن الجميع من خلفه حتى تحقيق النصر في غزة.

وكان الجنرال هرتسي هاليفي، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، قد أجرى اتصالا هاتفيا بقائد لواء "جولاني" الموجود في قطاع غزة، ملوحا له بعلم اللواء وعلم بلاده.

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، في السابع من الشهر الماضي، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.