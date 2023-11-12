رئيس بلدية "إيلات": الوضع في المدينة سيئ ومئات الشركات أغلقت والآلاف عاطلون عن العمل

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دبي - محمود عبدالرازق - وأجرت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، مقابلة مع لانكري، أوضح من خلالها أن الحكومة الإسرائيلية لم تهتم بمدينة "إيلات" رغم استيعابها لعشرات الآلاف من المستوطنين الفارين من مستوطناتهم في غلاف غزة أو الشمال الإسرائيلي.
وأكد المسؤول الإسرائيلي أن الكثير من الوزراء قد وعدوا مدينة "إيلات" بميزانيات بالملايين من الشواكل، ولكن لم تحصل المدينة إلا على 40 ألف شيكل، مضيفًا أن الحكومة ليست حاضرة في المشهد داخل المدينة نفسها.
وأشار إيلي لانكري، رئيس بلدية "إيلات" الواقعة جنوبي إسرائيلي، على البحر الأحمر، إلى أن الوضع في المدينة ليس جيدا من الناحية الاقتصادية، وأن هناك المئات من الشركات مغلقة، منوها إلى وجود ما يزيد عن 2400 إسرائيلي عاطلون عن العمل.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن الجنرال هاليفي خلال قيامه بطلعة جوية فوق قطاع غزة، أن قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بعمل مهمة، وأن الجميع من خلفه حتى تحقيق النصر في غزة.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.