شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة لمساعدة قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة، اليوم الأحد، إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طناً.

وتأتي تلك الطائرة الإغاثية ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-. ويأتي ذلك في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

الطائرة الإغاثية الثالثة

وكانت الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة قد وصلت أمس، إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وحملت الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طناً.