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استشهاد عشرات الشهداء في غارات ليلية على قطاع غزة

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اليوم - وكالات 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - واصلت طائرات الاحتلال قصفها الوحشي، فجر اليوم الأحد، على قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد عشرات المواطنين، وتدمير عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، لليوم الـ37 على التوالي.

وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، فإن طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشلت جثامين أربعة شهداء من منزل لعائلة حمدان، في حي الصبرة، جراء استهدافه فجرا بقصف صاروخي.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، يعود للمواطن عبد الله العديني، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، واصابة العشرات، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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