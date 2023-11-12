شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد عشرات الشهداء في غارات ليلية على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت طائرات الاحتلال قصفها الوحشي، فجر اليوم الأحد، على قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد عشرات المواطنين، وتدمير عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، لليوم الـ37 على التوالي.

وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، فإن طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشلت جثامين أربعة شهداء من منزل لعائلة حمدان، في حي الصبرة، جراء استهدافه فجرا بقصف صاروخي.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، يعود للمواطن عبد الله العديني، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، واصابة العشرات، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.