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الخليج اليوم .. الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي خارج المملكة

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

 

أعلن الديوان الملكي السعودي مساء  الجمعة وفاة الأمير يزيد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود خارج المملكة.

وصدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم بيانا جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير يزيد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود خارج المملكة، وسيصلى عليه - إن شاء الله - يوم الأحد الموافق 28 ربيع الآخر 1445 هجري (12 نوفمبر 2023)، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض".

 

وأضاف البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

المصدر: "واس"

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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