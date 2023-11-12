الجيش الإسرائيلي: إصابة 6 مستوطنين بجروح خطيرة بعد قصف موقع عسكري قرب الحدود مع لبنان... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشر دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بيانا عسكريا أكد من خلاله سقوط صاروخ موجه من لبنان على بلدة "دوفيف" الحدودية وإصابة 6 إسرائيليين بجروح خطيرة.
أمس, 16:06 GMT
جاء ذلك في كلمة له خلال تفقده لـ "فرقة الجليل" التابعة للقيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وقال غالانت: "حزب الله يرتكب أخطاء، وهو يقترب من ارتكاب خطأ فادح، وقد ينتهي الأمر بسكان بيروت إلى نفس وضع غزة، حيث بدأوا بالفعل يرفعون الراية البيضاء ويهربون من منازلهم".
وبحسب قوله: "طيارونا يجلسون في قمرة القيادة، لدينا ما يكفي للقيام بكل ما نحتاجه في الجنوب، لكن القوة الجوية تتجه نحو الشمال وقوتها كبيرة جداً. لقد فعلنا ذلك، ولا نستخدم حتى 10% من قوة سلاح الجو في غزة".
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.