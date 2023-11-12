اخبار الخليج

"حزب الله" ينشر مشاهد لاستهدافه وسائط جمع حربي إسرائيلية... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - ويُشاهد في الفيديو لحظة انطلاق القذيفة وتوجهها إلى الهدف المحدد واستهدافه.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن "حزب الله" أنه تم استهداف قوة لوجستية تابعة للجيش الإسرائيلي قرب ثكنة دوفيف.

مشاهد نشرها حزب الله لاستهداف تجمع للقوات الإسرائيلية - الخليج 365 عربي, 1920, 12.11.2023

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

جندي إسرائيلي يطفئ حريقًا ناجمًا عن زجاجة مولوتوف خلال اشتباكات مع متظاهرين لبنانيين مؤيدين لحزب الله - الخليج 365 عربي, 1920, 12.11.2023

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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