سوليفان: واشنطن تعارض إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال سوليفان: "من وجهة نظرنا، فإن الطريق والمبادئ الأساسية للمضي قدما واضحة ومباشرة... لا إعادة احتلال لغزة، ولا تهجير قسري للشعب الفلسطيني".

وأضاف: "لا يمكن أبدًا استخدام غزة كقاعدة للإرهاب في المستقبل، ولا ينبغي تقليص مساحة غزة".

وأشار سوليفان في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، إلى أن الولايات المتحدة تريد إعادة توحيد السيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة تحت قيادة السلطة الفلسطينية.

وشدد على أن مستقبل القطاع سيكون متروكًا للشعب الفلسطيني وأن الولايات المتحدة ستدعم هذه العملية".

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.