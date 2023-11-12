إصابة فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى شمال الضفة الغربية

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القاهرة - سامية سيد - إصابة فلسطينى بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى شمال الضفة الغربية.

أصيب شاب فلسطينى بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، مساء اليوم /الأحد/، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة عرابة جنوب جنين بشمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فى جنين، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عرابة، وأطلقت الرصاص الحى وقنابل الغاز السام والصوت صوب السكان ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحى فى القدم، والعشرات بالاختناق.