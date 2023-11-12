شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يوبخ أحد وزراء حكومته بعد تصريحات توصف الوضع فى غزة بـ"نكبة 2023" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، الأحد، على تصريحات أحد وزرائه، بعد أن وضعه فى موقف محرج، فى خضم الحرب التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 37 يوما، بحسب سكاى نيوز.

وظهر وزير الزراعة الحالى ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" سابقا، آفى ديختر، فى مقابلة تلفزيونية تحدث فيها عن "نكبة جديدة" تحل بالفلسطينيين فى قطاع غزة المحاصر والفقير.

وقال ديختر، الذى حارب الفلسطينيين لعقود بينما كان فى جهاز "الشاباك"، فى مقابلة مع القناة الثانية عشرة فى التلفزيون الإسرائيلي: "لقد بدأنا فى تنفيذ نكبة غزة".

وأضاف "أنه من المستحيل شن حرب بينما هناك حشود من البشر بين الدبابات"، فى إشارة إلى أوامر التهجير التى وجهها الجيش الإسرائيلى لسكان شمال غزة للتوجه جنوب القطاع.

وعندما سئل بشأن مقارنة نكبة عام 1948 التى حلت بالشعب الفلسطينى بما يجرى حاليا، أجاب ديختر: " نكبة غزة 2023، هكذا سينتهى الأمر".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن نتنياهو حث خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى الأحد على إعادة النظر فى كل كلمة ألقيت. وأشار إلى أن "كلمة واحدة يمكن أن تسبب ضررا كبيرا".

ونقل عن نتنياهو قوله: "إذا كنتم لا تعرفون ولا تفهمون فلا تتحدثوا ويجب الحذر"، فى إشارة إلى تصريحات ديختر دون أن يذكره بالاسم.

وهذه ثانى مرة يضطر فيها نتنياهو لتوجيه انتقادات علنية إلى أعضاء حكومته خلال أسبوع واحد، فى ظل الحرب الحالية على غزة.

وكان وزير التراث الإسرائيلى، عميحاى إلياهو، قد قال الأسبوع الماضى أن أمر ضرب قطاع غزة بالسلاح النووى خيار وارد.

واضطر نتنياهو إلى تعليق مشاركة الوزير فى اجتماعات الحكومة وقال إن تصريحاته منفصلة عن الواقع.

ولقيت تصريحات الوزير الإسرائيلى المتطرف موجة كبيرة من التنديد الدولى، وكانت أول تصريح عن امتلاك الدولة العبرية للسلاح النووى.