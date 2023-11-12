شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 26 مهاجرًا بعد غرق قاربهم قبالة السواحل اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذت قوات خفر السواحل فى قطاع البحر الأحمر، اليوم /الأحد/، 26 مهاجرًا من جنسيات إفريقية، بعد أن غرق قاربهم فى المياه الدولية قبالة سواحل المخا غربى اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) عن مصدر فى خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر قوله إن القارب كان يحمل على متنه 75 مهاجرًا، بينهم نساء فيما لا يزال 49 منهم فى عِداد المفقودين، موضحا أن القارب غرق نتيجة الرياح العاتية وفقدان قبطان القارب السيطرة عليه فوق الأمواج، ما أدى إلى سقوط جميع الركاب فى الماء.



وأضاف المصدر أن خفر السواحل سارعت بإرسال دوريات إضافية وغواصين إلى موقع الحادث، مؤكدًا أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة حتى الآن وأنه تم تقديم كل الرعاية للناجين.



وأعرب المصدر عن أسفه لما حدث، محذرا من مخاطر الهجرة غير الشرعية عبر البحر، مطالبًا المهاجرين بعدم الانسياق وراء الشبكات الإجرامية التى تستغل حاجتهم وتضع حياتهم فى خطر.