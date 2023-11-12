مديرية الحرس البلدي في الجبل الأخضر شمال شرقي ليبيا تحذر من انتشار مرض الجلد العقدي

دبي - محمود عبدالرازق - وكثفت دوريات الحرس البلدي حملاتها بخصوص إغلاق الأسواق الشعبية في المنطقة، ومنعت بيع الأبقار وذبحها داخل المذابح بصفة مؤقت، وذلك في بيان رسمي حصلت الخليج 365 على نسخة منه.

وأكد المقدم خالد العطار، مسؤول في مديرية الحرس البلدي في الجبل الأخضر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن ذلك جاء بسبب "ورود إشارة مستعجلة من إدارات الصحة الحيوانية ومكاتب الزراعة في بلديات شحات، المرج، والبيضاء في منطقة الجبل الأخضر بخصوص انتشار مرض "الجلد العقدى" بين الأبقار".

20 نوفمبر 2017, 14:41 GMT

كما أكد أنه "تم العثور على عدد اثنان من الأبقار في مدينة شحات وخمسة عشر بقرة في مدينة البيضاء وعشرة أبقار في مدينة المرج".

وأفاد العطار بأنه "تم إعلان حالة الطوارئ لأن هذا المرض سريع الانتشار بين الأبقار"، موضحا أنه "لا يسبب أضرارا بسبب مخالطة الإنسان لهذه الحيوانات، ولكن الضرر يكمن في تناول اللحوم أو شرب ألبان الأبقار المُصابة، وأن الإصابة عند الإنسان تكون بارتفاع الحرارة والإسهال الشديد وفقدان الشهية للأكل لفترات طويلة".

وشدد على أن "المديرية قامت بمنع بيع الأبقار حاليا لمدة أسبوعين وهي مدة حضانة المرض"، مؤكدا أنه "تم منع ذبح الأبقار داخل المذابح".

ولمكافحة أزمة ارتفاع أسعار اللحوم بسبب هذه المشكلة، أفاد العطار بأنه "تم الاتفاق مع إدارة الإصحاح البيئي في البلديات على أن يكون هناك أختام على لحوم الأبقار بعد الذبح للتأكد من صحتها وبأنها ذُبحت في الأماكن المخصصة لها والمرخص بها".

وأوضح أنه "تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بالبوابات بمنع نقل الأبقار بين المدن والمناطق حتى لا تنتشر العدوى بشكل أكبر".