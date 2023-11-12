شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان الجيش الجزائرى يصل بكين فى زيارة رسمية على رأس وفد عسكرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس أركان الجيش الجزائرى، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم /الأحد/ إلى العاصمة الصينية بكين فى زيارة رسمية على رأس وفد عسكرى.
وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان - أن هذه الزيارة تندرج فى إطار تعزيز أواصر الصداقة وعلاقات التعاون العسكرى بين الجيش الجزائرى والجيش الصيني.
كما ستمكن هذه الزيارة، بحسب البيان، الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.
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