شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان الجيش الجزائرى يصل بكين فى زيارة رسمية على رأس وفد عسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس أركان الجيش الجزائرى، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم /الأحد/ إلى العاصمة الصينية بكين فى زيارة رسمية على رأس وفد عسكرى.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان - أن هذه الزيارة تندرج فى إطار تعزيز أواصر الصداقة وعلاقات التعاون العسكرى بين الجيش الجزائرى والجيش الصيني.



كما ستمكن هذه الزيارة، بحسب البيان، الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.