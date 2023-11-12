الأمين العام للأمم المتحدة يحدد "السيناريو الأمثل" لغزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال: "السيناريو الأفضل هو أن تتمكن سلطة فلسطينية من تولي القيادة في غزة، وتوافق إسرائيل على التفاوض بجدية على حل الدولتين بدعم من المجتمع الدولي".

وشدد غوتيريش على أنه سيكون من الصعب للغاية على السلطة الوطنية الفلسطينية أو دول عربية تولي مسؤوليات في غزة في ظل وجود القوات الإسرائيلية.

وأضاف خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أن الأمر سيكون أيضا حساسا من الناحية السياسية، وأنه في هذه الحالة من الضروري وجود "فترة انتقالية".

ولم يتوقع غوتيريش المدة التي ستستغرقها العملية العسكرية التي تقوم بها إسرائيل، والتي انتقدها علناً لإهمالها حياة واحتياجات المدنيين.

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.