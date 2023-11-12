"حزب الله" يعلن مقتل عنصر جديد من قواته جنوبي لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان له، "مقتل جواد حسام البزال من بلدة البزالية في البقاع".

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله"، إن "المقاومة الإسلامية تزف المجاهد بمزيد من الفخر والإعتزاز، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وذكرت صحيفة "معاريف"، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا في الجنوب اللبناني، بدعوى أنها تأتي ردا على إطلاق صواريخ مضادة للدروع في وقت سابق من اليوم، على بلدة "دوفيف" الواقعة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة.

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.