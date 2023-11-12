شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: زوال الاحتلال الحل الوحيد لإعادة الاستقرار بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الرئاسة الفلسطينية أن قطاع غزة جزءٌ لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن المحاولات إسرائيل -القائمة بالاحتلال- لفصله عن الضفة ستبوء بالفشل، ولن يتم السماح بذلك مهما كانت الضغوط والتهديدات المستمرة.

وقالت إن تكريس الاحتلال في الضفة وغزة والقدس الشرقية، لن يحقق الأمن لأحد.

العدوان الإسرائيلي

وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريح له اليوم، على ضرورة توقف العدوان الإسرائيلي الذي يمارسه بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح أنه على الإدارة الأمريكية أن تتحرك بشكل فوري لوقف حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل -القائمة بالاحتلال- في قطاع غزة.

إقامة الدولة الفلسطينية

وقال إن الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لن يتحققا، إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67، التي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أن إنهاء الاحتلال هو الذي يحقق الأمن والاستقرار، وأن أي مساع دولية لن تكون مجدية ما دام الاحتلال للضفة وغزة والقدس الشرقية قائماً، وزوال الاحتلال هو الحل الوحيد لإعادة الاستقرار ومنع استمرار تفجر الأوضاع في المنطقة بأسرها.