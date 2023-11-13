شكرا لقرائتكم خبر عن أب فلسطيني يتشبث بطفله المتوفى فى طريق النزوح من منازلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظروف غير آدمية يعيشها سكان مدينة غزة الفلسطينية، نتيجة عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تظهر قوة وصلابة الشعب الفلسطيني في مواجهة وتجمل العدوان الغاشم على المدنيين وعدم الاستسلام لعملية تهجير سكان غزة التي يرغب في تنفيذها الكيان الصهيوني.

ووثق أحد المتابعين منذ قليل، حادثا مؤلما في مقطع فيديو يظهر من خلاله أحد الآباء وهو يتشبث ويتمسك بطفلة الذي توفي أثناء الطريق بعد قصف وتدمير منزلهم من قبل الكيان الصهيوني الغاشم، الذي اضطر على إثره التحرك مع أسرته على عربية يجرها "حصان" نتيجة عدم وجود وقود في القطاع بالكامل، ويظهر وهو يتمسك بطفله الذي توفي بسبب الطقس والطريق غير الآدمي الذي يسيرون فيه.

قال الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبى بغزة، المجمع محاصر تمام من قبل الطائرات والدبابات الإسرائيلية ولا يمكن الخروج منه والدخول إليه، حيث إن بعض النازحين خرجوا من المستشفى وتم استهدافهم وقصفهم.

وأضاف محمد أبو سلمية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، على قناة dmc، انه منذ يومين لم تخرج أى سيارة إسعاف من المستشفى ولا تستطيع دخوله، لان القناصة فى كل مكان والطائرات تتحرك بصحبة الدبابات، وكل شيء توقف.



العائلة الفلسطينية اثناء النزوح



اب فلسطيني يحمل طفله المتوفي

وأكد محمد أبو سلمية أن العمليات والأشعة توقفت، وإن لم يتم حل الأمر سيموت الأطفال بالمستشفى وهو فى حاجة لرعاية صحية كبيرة ومناعتهم ضعيفة وتوفى 3 منهم، واستشهد 2 بالعناية المركزة، وتوفى 5 أشخاص مصابين، والمستشفى خرجت تماما عن الخدمة ولم نقدم خدمة الغسيل الكلوى للمرضى، وجثث 100 شهيد أمام مدخل مستشفى الطوارىء وتحللت أجسادهم، وجروح المصابين تعفنت والصورة أبلغ بكثير مما نتحدث.