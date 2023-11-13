إعلام: إسرائيل لديها حاليا "أفضل فرصة" لإنجاز صفقة لتبادل الرهائن مع حماس

دبي - محمود عبدالرازق - القدس - الخليج 365. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن المصدر قوله إن "إسرائيل لديها الآن أفضل فرصة لإنجاز صفقة لتبادل الرهائن منذ بداية الحرب وأن احتمال تنفيذها قريبا يقدر ما بين المتوسط وعال".

وأوضح المصدر أن "التقدم جدي وأن ثمة إطار للصفقة المرتقبة" لكنه توقع مزيدا من النقاش حول تفاصيلها في الأيام المقبلة.

وبحسب وسائل إعلامية إسرائيلية، من المتوقع أن يصل إلى إسرائيل غدا أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، في إطار المساعي المبذولة لإنجاز الصفقة بمشاركة دولة قطر.

ووفق المقترح المطروح، "سيتم إطلاق سراح ثمانين من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة على مراحل عدة قد تكون بين ثلاثة وخمسة أيام حسب التقدير معظمهم من النساء والأطفال، في المقابل ستعمل إسرائيل على إطلاق عدد مماثل من الأسيرات والأطفال الفلسطينيين المحتجزين لديها، فضلا عن إدخال الوقود إلى القطاع".

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.