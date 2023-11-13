شكرا لقرائتكم خبر عن الطوارئ الروسية: إجلاء 70 مواطنًا روسيًا من قطاع غزة عبر معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إجلاء 70 مواطنًا روسيًا من قطاع غزة عبر معبر رفح، وهم الآن موجودون في الأراضي المصرية.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، وزّعته سفارة روسيا بالقاهرة، الأحد، أن عمليات إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة بدأت اليوم، مضيفًا أن الاجلاء يتم بالتعاون مع الدبلوماسيين الروس، لتنظيم العمل لإجلاء المدنيين من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المواطنين الروس الذين أعربوا عن رغبتهم في مغادرة منطقة الصراع يعبرون من خلال معبر رفح.

وأفاد البيان بأن موظفي الطوارئ الروسية يقدمون لهم المساعدة الطبية والنفسية وكذلك الطعام والماء، بينما سيتم نقلهم إلى القاهرة ومساعدتهم لاستعادة الوثائق، لافتًا إلى وجود طائرتين من طراز "إيل-76" تابعتين لوزارة الطوارئ الروسية في القاهرة منذ 5 نوفمبر الجاري على أهبة الاستعداد لإجلاء المواطنين الروس من غزة.