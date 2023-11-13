شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة قلقيلية.. ومواجهات في بدرس غرب رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، مدينة قلقيلية. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت حي الظهر في المدينة وحاصرت منزلا فيه، كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

من ناحية أخرى، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، في قرية بدرس، غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال للقرية، أطلق خلالها الجنود الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.