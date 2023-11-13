شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين تعرب عن قلقها إزاء تصاعد وتيرة القتال في دارفور بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها العميق إزاء التطورات الأخيرة التي يشهدها السودان، مع تصاعد وتيرة القتال في دارفور. وأشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين -في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية مساء الأحد إلى مقتل أكثر من 800 شخص على يد الجماعات المسلحة في "أردمتا" بغرب دارفور خلال الأيام القليلة الماضية. وأوضحت المفوضية أن هناك تقارير بشأن انتهاكات تشمل التعذيب والقتل العشوائي وابتزاز المدنيين واستهداف الجماعات العرقية.

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