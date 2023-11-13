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الجيش السوداني ينفي سيطرة الدعم السريع على قاعدة النجومي جنوب الخرطوم

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دبي - محمود عبدالرازق - وفي تصريحه، أكد العميد نبيل عبد الله، في تسجيل صوتي نشرته القوات المسلحة السودانية على وسائل التواصل الاجتماعي، أن قواتهم نجحت في صد هجوم قوات الدعم السريع في منطقة جبل أولياء.

وأعلن الجيش السوداني، أنه تم التصدي للعدو ودحره، وأن الأخبار التي تم تداولها حول سيطرتهم على قاعدة النجومي لا أساس لها من الصحة.

ولفت العميد عبد الله إلى أن العدو تكبد خسائر فادحة في الأفراد والعتاد خلال المواجهات.

في وقت سابق الأحد، كانت مصادر من قوات الدعم السريع أفادت، بأنها تمكنت من السيطرة على قاعدة النجومي الجوية جنوبي الخرطوم، ما نفاه الجيش بشكل قاطع.

11 نوفمبر, 05:30 GMT

وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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