تقارير: القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي شرقي سوريا تتعرض لقصف بـ 15 صاروخا

دبي - محمود عبدالرازق - وفي سياق متصل، أفاد مصدر ميداني لوكالة "الخليج 365"، باشتعال النيران في القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور شرقي سوريا عقب استهدافها بعدة صواريخ.

وقال المصدر في تصريح لسبوتنيك، "إن الصواريخ التي استهدفت القاعدة الأميركية أصابت الحقل بشكل مباشر وأدت إلى اشتعال النيران في الجزء الشرقي منه".

وأضاف المصدر أن "الطيران الحربي الأميركي اخترق جدار الصوت في دير الزور ولا يزال الطيران يحلق في أجواء المحافظة".

وأكد المصدر أن هناك انفجارات عنيفة دوت في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الذي تتواجد به قاعدة أميركية أخرى.

ولفت إلى أن، الضربات قد نُفذت ضد منشأة تدريب ومنزل آمن بالقرب من مدينتي البوكمال والميادين على التوالي".

في سياق متصل، أفاد مصدر ميداني لوكالة الخليج 365، ليل الأحد، بسماع دوي ثلاثة انفجارات في منطقة الحيدرية جنوب مدينة الميادين بريف دير الزور شرقي سوريا.

أمس, 22:58 GMT

وقال المصدر لـ "الخليج 365"، إن "الانفجارات الثلاثة التي سمع دويها في أرجاء مدينة الميادين ربما ناتجة عن غارة جوية أمريكية على المنطقة".

وأشار المصدر إلى أن هناك غارة جوية استهدفت مدينة البوكمال بريف دير الزور على الحدود السورية العراقية.