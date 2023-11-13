شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة اللبنانية تقترح إصدار قرار لتأجيل تسريح قائد الجيش لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب سامي الجميل رئيس حزب الكتائب اللبنانية إن نواب المعارضة اقترحوا على رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اتخاذ قرار سريع في الحكومة لتأجيل تسريح قائد الجيش لمدة سنة، حفاظا على هيبة الجيش وهيبة القيادة، موضحا أن هذه المؤسسة تحوز على إجماع اللبنانيين، مشددا على أن هناك خطرا داهما على مؤسسة الجيش، مؤكدا الحرص على هذه المؤسسة وعلى عناصرها وضباطها.

جاء ذلك في تصريح له عقب لقاء جمع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع وفد من نواب المعارضة اللبنانية ضم النواب سامي الجميل وغسان حاصبني وبلال حشيمي وأشرف ريفي ومارك ضو ووضاح صادق وميشال معوض، وذلك لبحث أزمة الفراغ المحتمل في قيادة الجيش اللبناني في شهر يناير المقبل.

واعتبر النائب سامي الجميل أن المسئولية الكبرى في هذا الشأن تقع على الحكومة، داعيا وزير الدفاع إلى أن يقوم بهذا الدور ويصدر قرارا بتأجيل تسريح قائد الجيش، لأنه في ظل غياب رئيس للجمهورية لا قدرة على التعيين.

واستطرد قائلا: "لا يمكننا حتى في الوقت الطبيعي أن نسمح بالفراغ في الجيش، فنحن بأمس الحاجة لجيش قوي متماسك قادر على أن يقوم بدوره ويتحمل مسئولياته تجاه جميع اللبنانيين".