شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير سعود بن محمد بن فهد آل سعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكي السعودية، مساء الأحد، وفاة الأمير سعود بن محمد بن فهد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود، وفق ما نشرته وكالة "واس"

وجاء في بيان الديوان الملكي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ سعود بن محمد بن فهد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ الاثنين الموافق 29 / 4 / 1445هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة."