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الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير سعود بن محمد بن فهد آل سعود

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكي ، مساء الأحد، وفاة الأمير سعود بن محمد بن فهد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود، وفق ما نشرته وكالة "واس"

وجاء في بيان الديوان الملكي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ سعود بن محمد بن فهد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ الاثنين الموافق 29 / 4 / 1445هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة."

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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