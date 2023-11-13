شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي شرقي سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة الميادين، اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر أن 15 صاروخا أطلقت على القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، باشتعال النيران في القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور شرقي سوريا عقب استهدافها بعدة صواريخ.

وقال المصدر في تصريح لسبوتنيك، "إن الصواريخ التي استهدفت القاعدة الأميركية أصابت الحقل بشكل مباشر وأدت إلى اشتعال النيران في الجزء الشرقي منه".