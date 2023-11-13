شكرا لقرائتكم خبر عن أشتية يطالب بالتوقف عن التعامل مع قضية فلسطين بمعايير مزدوجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، المجتمع الدولي بالتوقف عن التعامل مع فلسطين بازدواجية المعايير، قائلا: نحن تحت احتلال عسكري كولونيالي بنظام فصل عنصري بشع، وكل شيء تفعله دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك خلال لقائه يوم الأحد، وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن الذي يزور رام الله حاليًا.

معاناة 75 عامًا

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني خلال اللقاء، أن السابع من أكتوبر ليس بداية الصراع مع المحتل، فشعبنا الفلسطيني يواجه المعاناة منذ أكثر من 75 عامًا، إذ قتلت إسرائيل في الضفة الغربية منذ بداية العام أكثر من 390 من أبناء شعبنا، عدد منهم على أيدي المستعمرين.

كما طالب، المجتمع الدولي بالدعوة إلى وقف العدوان ووقف إطلاق النار الفوري وحرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وضمان الممرات الآمنة لتسهيل وصول المساعدات الإغاثية والطبية إلى كل المناطق في القطاع.

وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني مطالبته بالضغط على إسرائيل لوقف محاولات احتلال قطاع غزة وفصله عن الضفة الغربية، مشددًا على ضرورة إنهاء الاحتلال على كامل الأراضي الفلسطينية، داعيًا الدنمارك والدول الصديقة التي تؤمن بقيم السلام والحق والعدل إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.