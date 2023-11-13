شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. المستعمرون يواصلون أفعالهم الاستفزازية بحق الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب مستعمرون يوم الأحد، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بمحو بلدة حوارة جنوب نابلس، كما يفعلون في قطاع غزة، وعدم السماح للمحلات التجارية بفتح أبوابها على شارع حوارة الرئيس.

وأكد المستعمرون خلال مسيرة استفزازية على شارع حوارة الالتفافي الاستيطاني جنوب نابلس، أنهم سيواصلون المرور عبر شارع حوارة الرئيس، رغم شق ذلك الشارع الاستيطاني، الذي سيجري افتتاحه خلال الأسبوع الجاري.

يذكر أن شارع حوارة الرئيس مغلق منذ نحو شهر ونصف، ولا يُسمح بمرور المركبات التي تحمل اللوحات الفلسطينية، ولا حتى المواطنين في الشارع الرئيس، ويجري الاعتداء على أي مواطن يخالف ذلك.

التضييق على الفلسطينيين

وتأتي هذه الدعوات المتطرفة ضمن سياسة ممنهجة، تسعى إلى التضييق على المواطنين الفلسطينيين في حوارة، التي تتعرض بشكل يومي لانتهاكات متواصلة من الاحتلال ومستعمريه.

كان وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، دعا في شهر مارس الماضي إلى محو بلدة حوارة من الوجود.

مستعمرون يشقون طريقًا جنوب الخليل

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن مستعمرين من مستعمرة "عتنائيل" المقامة على أراضي المواطنين غرب بلدة يطا، شقوا طريقًا في أرض تعود إلى مواطن من عائلة مرقة، لصالح المستعمرة.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في المسافر فؤاد عمور، إن قوات الاحتلال والمستعمرين يواصلون حملات مداهمة وتفتيش منازل المواطنين الفلسطينين ومساكنهم في مسافر يطا، بهدف الضغط عليهم لتهجيرهم من أراضيهم

مستعمرون يهاجمون مركبات الفلسطينيين

كما هاجم مستعمرون مساء الأحد، مركبات الفلسطينيين على طريق رام الله - نابلس، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في عدد منها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها، إن مجموعة من المستعمرين رشقت مركبات المواطنين بالحجارة على الشارع الرئيس قرب بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في عدد منها.

وأضافت، أن مجموعة من المستعمرين حطمت زجاج مركبة المواطن حسني عساف من بلدة جماعين، على الشارع الرئيس قرب مستعمرة "شيلو" المقامة على أراضي المواطنين شمال رام الله.