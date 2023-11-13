شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تستعيد التواصل مع مستشفى الشفاء في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن المنظمة تمكنت من التواصل مجددًا مع العاملين في مجال الصحة بمستشفى الشفاء في شمال قطاع غزة الفلسطيني.

وأضاف عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس يوم الأحد: "للأسف خرج المستشفى عن الخدمة".

كانت منظمة الصحة العالمية فقدان الاتصال مع الأشخاص الذين تتعامل معهم في مستشفى الشفاء في غزة، جراء الهجمات المروعة على المستشفى.

وقالت المنظمة، إنها "فقدت الاتصال مع أشخاص تتعامل معهم في مستشفى الشفاء، وإن هناك خوفًا على سلامة العاملين الصحيين والمرضى والمصابين والأطفال في الحضانات، وأعداد من النازحين داخل المستشفى.

الاحتلال يدمر أقسام المستشفى

واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي حصار مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة وقصفه، بعد أن تمركزت الدبابات الإسرائيلية في محيطه.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته دمرت بالكامل أقسام القلب والولادة والعيادات الخارجية، إضافة إلى استمرار عمليات القصف على باقي أقسام المستشفى، الذي يوجد فيه نحو 1300 جريح ومريض ومئات النازحين.

كما لفتت إلى أن دبابات الاحتلال تطلق النار على كل ما هو متحرك داخل المستشفى، وسط تحذيرات من وفاة مئات الجرحى والمرضى، إضافة إلى عشرات الأطفال الخُدّج، في ظل انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود والمياه، واصفةً الوضع داخل مستشفى الشفاء -أكبر مستشفيات قطاع غزة- بالكارثي.