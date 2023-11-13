شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تعلن مغادرة 11 من مواطنيها غزة إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة النيوزيلندية اليوم الاثنين، أن 11 نيوزيلنديًا غادروا غزة مساء أمس الأحد، ودخلوا مصر عبر معبر رفح الحدودي.

وقالت متحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن فريق قنصلي نيوزيلندي استقبل الأشخاص وقدم لهم الدعم.

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إعادة فتح المعبر

وأشارت المتحدثة إلى أن نيوزيلندا تعمل على مدار الساعة لإخراج ما تبقى من مواطنيها ومن يحملون إقامة دائمة من غزة.

وقالت نيوزيلندا الأسبوع الماضي إنها تعمل مع 21 نيوزيلنديًا وأفراد أسرهم وأشخاص يحملون إقامة دائمة لمساعدتهم على مغادرة غزة.

كانت سلطة الحدود في غزة أعلنت أن معبر رفح البري إلى مصر أعيد فتحه أمس الأحد، أمام حاملي جوازات السفر الأجنبية بعد إغلاقه يوم الجمعة.