شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط سقف قاعة المغادرة في مطار نواكشوط الدولي أم التونسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقطت أجزاء من غطاء سقف قاعة المغادرة في مطار نواكشوط الدولي أم التونسي، فيما لم تسجل أي إصابات جراء الحادث.

وأرجعت مصادر لوكالة الأخبار الموريتانية، في المطار تهاوي أجزاء من الغطاء إلى خلل في إنشاءه أصلا، مؤكدة أنه سيتم إعادة إصلاحه في أسرع وقت.

ونفت هذه المصادر أن يكون الحادث قد أثر على الرحلات التي كانت مبرمجة في المطار اليوم، مؤكدة أنه تمت اتخاذ إجراءات بديلة لتفادي أي تأثير للحادث.