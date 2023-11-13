الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 363 منذ بدء التصعيد في قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن عسكريين قتلا وأٌصيب عسكري واحد بجروح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة أمس.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فقد ارتفعت حصيلة قتلى العسكريين الإسرائيليين منذ بدء التصعيد مع حركة حماس إلى 363 قتيلا.

أمس, 20:51 GMT

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

في المقابل ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، وشنت قصفا مكثفا على القطاع دمرت خلاله نصف مباني القطاع تقريبا.

وأسفر القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين في القطاع، كما أثار احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة.